Maatregelen 28 september hadden weinig effect

Cijfers Google

Ook in de cijfers van Google is te zien dat de maatregelen geen drastische veranderingen hebben gebracht. Er is een kleine daling te zien als het gaat om het aantal telefoons dat aanstraalt bij het ov, maar dat is nog lang niet op het niveau van tijdens de lockdown van het voorjaar en ook als het gaat om thuiswerken is het verschil zichtbaar, maar niet groot. Net als Van Zelst ziet ook Google wél een terugloop in bezoek aan winkels en horeca.

De cijfers van Google op een rij: