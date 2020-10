Dit is het verschil tussen een intelligente en volledige lockdown

Maar wat verandert er als we overgaan tot een intelligente of volledige lockdown? We kijken naar het verschil in aanpak tussen Nederland (intelligente lockdown) en Spanje (volledige lockdown) tijdens de eerste golf.

Thuisblijven

Als het gaat om thuisblijven of op pad gaan, mag je nu in ons land nog je deur uit wanneer je daar zin in hebt. Bij de intelligente lockdown wordt aangeraden zoveel mogelijk thuis te blijven. Wilde je dit voorjaar toch naar buiten gaan, dan moest je een goede reden hebben: werk, boodschappen of zorg voor iemand anders.

Bij een volledige lockdown heb je geen keuze meer. Je moet verplicht thuisblijven en voor het doen van boodschappen of gaan naar je werk gelden strenge regels. In Spanje mocht de politie vragen waarom je op straat was. Kon je jezelf niet verantwoorden, dan mocht de politie hoge boetes geven.

Sporten

Nu mag je in Nederland nog naar de sportschool en ook buiten sporten is toegestaan. Komt er een intelligente lockdown, dan zit sporten in de sportschool er opnieuw niet in.

Sporten in de buitenlucht mocht wel, maar bij de volledige lockdown in Spanje was dit verboden.

Avondklok

De avondwinkels draaien op dit moment overuren, maar bij een avondklok zal dit niet langer het geval zijn. We hebben bij de intelligente lockdown geen avondklok meegemaakt, maar bij een volledige lockdown zou dit wel mogelijk kunnen zijn. Dit betekent dat na een bepaald tijdstip niemand meer de straat op mag. In Spanje was hier geen sprake van, maar in Antwerpen (België) bijvoorbeeld wel. Daar moesten mensen van 23.30 uur tot 06.00 uur thuis zijn.

Horeca

Nu mag je nog tot 22.00 uur in een bar, restaurant of op een terras zitten, maar zoals we weten is dat bij een intelligente lockdown niet het geval en moet de horeca opnieuw hun deuren sluiten. Hetzelfde geldt voor kappers en nagelstudio's.