Hersenoperatie voor zeeleeuw na epileptische aanval

"Als dit werkt, wordt het groot", zegt Mariana Casalia tegen The New York Times. Zij is neurowetenschapper aan de Universiteit van Californië in San Francisco.

Hersencellen van varken

De hersenoperatie werd uitgevoerd door drie neurochirurgen die normaal gesproken mensen opereren. Tijdens de operatie boorden ze een klein gaatje in de schedel van Cronutt en staken een heel dunne naald in de hippocampus, een belangrijk deel van de hersenen van de zeeleeuw. Vervolgens implanteerden ze embryonale hersencellen afkomstig uit een 35 dagen oud varken.