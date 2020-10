Ik heb astma, moet ik dan ook een mondkapje dragen?

Bepaalde situaties kunnen zo'n astma-aanval uitlokken. In de bus bijvoorbeeld, zegt Van der Wissel. "Iemand met astma die een bus ingaat, voelt zijn luchtpijp al aanspannen. Wat volgt is een sterke afweerreactie. Inademen lukt dan wel, maar uitademen is een stuk moeilijker. Vervolgens zorgt dat voor stress, waardoor de reactie nog sterker wordt. Dan krijg je een astmatische aanval. Het is als het ware een vicieuze cirkel", legt de huisarts uit.