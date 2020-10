Rihana werd eerst door haar vader ontvoerd, toen door haar moeder: 'Twee keer alles kwijt'

Toch ging het begin 1999 mis. Rihana was 9, haar zusje 4, toen ze een weekend bij hun vader gingen logeren. Als verrassing zouden ze naar Disneyland Parijs gaan, zei Hamid. Ze pakten het vliegtuig, vlogen naar Parijs, maar van daaruit vlogen ze door naar Syrië. "Pas toen ik in Syrië was, had ik door dat er iets niet klopte. Ik was met mijn vader, dus dat er iets aan de hand was, kwam niet in me op."

Moeder was 'ziek'

"Mijn vader vertelde dat we daar gingen wonen. Dat mijn moeder ziek was en dat dit voor iedereen het beste was. Mama zou komen als ze weer beter was, of wij zouden dan weer naar Nederland gaan. Die verhalen wisselden nog weleens. Het was nooit helemaal helder, maar hij zei nooit dat we mijn moeder nooit meer zouden zien."