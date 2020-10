Docent Bart moest met corona naar ic: 'Mondkapje op school is minste wat je kunt doen'

Een dag voordat hij zich ziek meldde, nieste hij hard in zijn elleboog. Een collega grapte of hij geen corona had. Hijzelf lachte mee.

Hoesten en proesten

Tot hij de dag erna flink begon te hoesten en proesten. Het was toen 12 maart. "Ik begon mij helemaal niet lekker te voelen en meldde mij ziek." Drie dagen later gingen alle scholen in lockdown, vanwege het coronavirus. "Ik maakte dat niet mee, want ik lag thuis."

Pas drie dagen later ging Bart voor de eerste keer naar een huisarts. Hij werd terug naar huis gestuurd. "Ik kreeg antibiotica mee om uit te zieken." Een dag later ging het écht niet goed en belde hij weer. "Er werd besloten dat ik direct naar het ziekenhuis moest."