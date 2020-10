Man neergeschoten die met mes dreigde op Schiphol, tweede man opgepakt

Volgens de Koninklijke Marechaussee was de man 'met een enorm mes' aan het zwaaien. Omstanders sloegen op de vlucht. Er was meerdere keren geroepen dat hij het mes neer moest leggen, maar daar had hij niet op gereageerd. Hij is met een ambulance afgevoerd.

Tweede man aangehouden

Een tweede man is aangehouden. Hij was samen met de verdachte gezien op camerabeelden. Waar de verdachte vandaan komt en wat de aanleiding voor het gedrag is, wordt nog onderzocht.