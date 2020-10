Mondkapjesadvies gaat meerderheid niet ver genoeg: 71 procent wil plicht

Dat blijkt uit onderzoek van DVJ Insights in opdracht van RTL Nieuws en Jinek onder zo'n 1000 Nederlanders.

Geen boete

Premier Rutte riep vorige week iedereen op om een mondkapje te dragen op alle plekken 'waar je de hemel niet kan zien'. Daarmee bedoelde hij alle publieke binnenruimten, zoals horeca, musea, winkels en bibliotheken. Maar het is wel een dringend advies, geen plicht. Wie geen mondkapje draagt in die ruimten, kan geen boete krijgen. Dat komt omdat er in de Tweede Kamer geen meerderheid is voor een mondkapjesplicht.

Maar wat het grootste deel van de Nederlanders van 18 jaar en ouder betreft, komt die plicht er dus wel. Daarbij maakt leeftijd weinig verschil: in de groep 18 tot 34-jarigen is 67 procent voor een mondkapjesplicht, onder de 65-plussers 81 procent. Ook het verschil tussen mannen en vrouwen is niet groot: 72 respectievelijk 70 procent.