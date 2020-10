OM deelt foto: onmogelijk dat Jos B. lichaam Nicky Verstappen zag

Geen waarneming mogelijk

Officier van justitie Dave Mattheijs zei in de rechtbank: "Wat opvalt bij dit filmpje is, zo constateren wij, dat je in ieder geval geen waarneming kunt doen op wat er op de grond ligt in het kerstbomenperceel. Vanuit die positie."

Verslaggever Jeroen Wetzels, die de zaak voor RTL Nieuws volgt, zegt over de beelden die vandaag werden getoond: "Het Openbaar Ministerie probeert duidelijk te maken dat de verklaring van Jos B. niet kan kloppen. Volgens het OM kan Jos B. Nicky niet hebben zien liggen. Nicky lag op de grond en over een afstand van 70 meter zou dat onmogelijk zijn waar te nemen."

Iets anders gezien?

"Punt is alleen: Jos B. heeft niet gezegd dat hij Nicky heeft zien liggen. Hij heeft 'iets' gezien. Dat zou dus ook heel iets anders geweest kunnen zijn: een dier of een mens of een lichtweerkaatsing."