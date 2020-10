Onduidelijkheid over misbruik Nicky Verstappen

Jos B.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Jos B. van het doden, seksueel misbruiken en ontvoeren van Nicky. De jongen verdween in 1998 van een zomerkamp op de heide in Limburg. Zijn lichaam werd een dag later iets verderop gevonden.

De zaak leek jarenlang onopgelost te blijven, tot de 57-jarige B. in beeld kwam na een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. De Limburger had daar niet aan meegewerkt. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procents-DNA-match.

Onderbroek

Sporen van hem zijn onder meer op de pyjamabroek en onderbroek van Nicky gevonden. B. werd twee jaar geleden aangehouden in Spanje.

Jos B. legde op de eerste dag van de zitting een verklaring af. De rest van de tijd beriep hij zich op zijn zwijgrecht.