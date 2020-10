VVD en CDA: Privacy slachtoffers moet beter beschermd worden

De partijen willen dat het Openbaar Ministerie wettelijk verantwoordelijkheid gaat nemen voor het beschermen van de privacy van slachtoffers.

Gestoken in de supermarkt

Hoe belangrijk deze wet kan zijn, weet ook Shanti. Twee jaar geleden werd zij tijdens een bezoekje aan de supermarkt plotseling slachtoffer van geweld.

"Toen ik bij de appels aankwam, werd ik plotseling van achteren vastgegrepen. Ik draaide me om, om te kijken wie dat was en toen werd ik direct in mijn gezicht gestoken", zegt Shanti. "Ik had niet direct door wat er gebeurde. Ik voelde ook niks." Twee jaar geleden spraken wij haar over wat ze had meegemaakt.