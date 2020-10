Albert Heijn roept vlees terug om poepbacterie

In rundvleesproducten van Albert Heijn is de E.coli-bacterie aangetroffen. Het gaat om producten die niet meer verkocht worden, maar mogelijk nog wel bij mensen in de vriezer liggen. De supermarktketen roept consumenten op het vlees terug te brengen naar de winkel.

De producten hebben de houdbaarheidsdatum 24-9-2020 of 25-9-2020. Als het vlees niet voldoende wordt verhit, dan kan de bacterie een gevaar vormen voor de gezondheid van voornamelijk jonge kinderen, ouderen, mensen met een verzwakt afweersysteem en zwangere vrouwen. Het gaat om de volgende producten: AH mini-hamburger 10 stuks met houdbaarheidsdatum 24-9-2020

AH hamburger 8 stuks met houdbaarheidsdatum 24-9-2020 of 25-09-2020

AH runderbraadworst 4 stuks met houdbaarheidsdatum 24-09-2020

AH hamburger 2 stuks met houdbaarheidsdatum 25-09-2020

AH hamburger 4 stuks met houdbaarheidsdatum 25-09-2020

AH rundervink 2 stuks met houdbaarheidsdatum 25-09-2020