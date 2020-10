Donald Trump in video op Twitter: 'Ik voel me goed'

De Amerikaanse president Donald Trump voelt zich goed. Dat zei hij kort nadat de stafchef van het Witte Huis had laten weten dat de komende 48 uur cruciaal zijn voor het herstel van de president, die sinds vrijdag in het ziekenhuis ligt met covid-19. Dat en meer in dit liveblog.

De hoofdpunten: Coronapatiënt vertelt vanaf ic over zijn angst: 'Nog niet klaar om dood te gaan'

Gedrag tijdens corona: 'Nederlander past zich aan voor naasten, Belg voor iedereen'