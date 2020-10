Doodsbang was hij, maar Dennis (39) overwon zijn hondenangst: 'Ik leerde de beesten begrijpen'

Het allerbelangrijkste volgens Van Veldhuizen is dat we honden gaan snappen. Of je nou bang bent, een beetje bang of heel erg bang. "Als je weet hoe je honden moet benaderen, krijg je controle, teugels. Terwijl op het moment dat iets onzeker is, denk aan corona, je angstig wordt. Dan weet je niet waar de situatie heengaat. Als je het fenomeen hond snapt, is het beter beheersbaar."

Durf het!

Hetzelfde ervaarde Dennis. Een hondenliefhebber zal hij nooit worden en waakzaam blijft hij altijd, maar met een grote boog er omheen of omkeren, doet hij niet meer. Tegen de mensen met (honden)angst, zegt hij: "Pak vandaag nog de telefoon en zoek hulp. Ik had dit twintig jaar eerder moeten doen."

Volgende week gaat hij zijn laatste opdracht aan: een middag bij, of misschien wel in het dierenasiel zitten. Het geluid moet vertrouwd worden: "Van onverwachts geblaf schiet mijn hart in de keel."