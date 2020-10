Aantal rokers blijft dalen, bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Het percentage rokers is niet gelijk verdeeld over Nederland. Vooral in de grote steden, in Noord-Nederland en in Zuid-Limburg (mijnstreek) bevinden zich de meeste rokers. Het percentage rokers is het hoogst in de regio Amsterdam (25,4 procent). In de regio Gooi- en Vechtstreek wordt het minst gerookt (17,3 procent).

Hoeveel mensen roken in jouw regio?