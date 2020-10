Coronaproof afstuderen: Bas ontving diploma in kerk, Jelle kreeg het thuisbezorgd

De 22-jarige Bas mocht vorige week vrijdag zijn papiertje ophalen in een kerk, samen met zijn medestudenten van de tweejarige hbo-opleiding Management aan de Associate Degree Academy in Roosendaal. Eén van de organisatoren, Anne, zegt geluk te hebben gehad, gezien de nieuwe coronamaatregelen drie dagen later. "We hadden ook een plan B: dan zouden wij naar iedere student apart toegaan in plaats van zij allemaal naar ons."

Ze zegt dat er lang gepuzzeld is over hoe de diploma-uitreiking eruit moest zien. "We wilden er ook in coronatijd toch een feestje van maken."

Proosten in kerk

Ze vonden een geschikte locatie: de Sint-Janskerk in Roosendaal. "De kerk is groot, waardoor veel mensen op veilige afstand van elkaar bij de uitreiking aanwezig konden zijn", zegt Anne. In totaal werden tweehonderd mensen naar binnen gelaten.

De studenten mochten ieder drie introducees meenemen, met wie zij binnen anderhalve meter mochten zitten. Met z'n vieren namen ze plaats aan een tafel: hier kreeg de student zijn diploma uitgereikt en werd er geproost.