Proef op de som bij de supermarkt: deze klanten dragen (g)een mondkapje

Hij vindt een mondkapje ook niet nodig: "Als je gewoon afstand houdt en in je elleboog hoest of niest, is het veilig genoeg."

'Vervelend om aan klanten te vragen'

Niet alleen in supermarkten geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen, ook andere winkels mogen klanten weigeren als die geen mondkapje dragen. Maar daar gaat Barry van Berry Shop Herenmode in de Van Woustraat niet aan beginnen. "Ik vind het vervelend om het aan mijn klanten te vragen. Dan kan je een discussie krijgen, en daar heb je geen zin in."

Wel overweegt hij om zelf een mondkapje te dragen. "Af en toe moet ik mensen opmeten en aankleden, dan kan het wel veiliger. Zo hou ik het ook wel in eigen hand, dan kan niemand tegen mij zeggen: ik vind het vervelend dat je dit doet. Misschien vinden mensen het wel fijn."