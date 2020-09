SGP-wethouder Urk stapt op na drugsarrestatie zoon

Wethouder Geert Post van Urk is gisteravond opgestapt nadat er twijfels werden gezet bij zijn integriteit. De zoon van Post werd deze zomer in Frankrijk gearresteerd met 400 kilo drugs in zijn vrachtwagen.

Daarbij kwam de nevenfunctie van Post als vervoersmanager aan het licht, schrijft Omroep Flevoland. De drugs werden gevonden in een lading bloemen, en uit het integriteitsonderzoek bleek dat wethouder Post juist dit bloementransport contractueel had geregeld, meldt de omroep. 'Integriteit weegt zwaar en bij mij ook' Post legde gisteravond zijn functie als wethouder neer in een ingelaste raadsvergadering. "Integriteit weegt bij de SGP zwaar en bij mij ook. Ik vond zelf dat ik kon aanblijven, maar vinden anderen dat ook?", zei hij. Post ging niet meer met de gemeenteraad in debat en vertrok. Collega's van Post reageren met begrip voor de situatie. "Zijn inzet voor de gemeente Urk mogen we niet vergeten. Goed om hem en zijn gezin op te dragen in ons gebedsleven", schrijft wethouder Freek Brouwer van de ChristenUnie op Twitter. Zoon in de cel Volgens Omroep Flevoland zit de zoon van Post nog altijd in een Engelse cel en moet hij daar zeker tot januari blijven.