Kabinet versoepelt maatregel: 30 mensen welkom bij bruiloft

Een dag nadat het kabinet had aangekondigd dat er maar vier mensen bij een bruiloft mogen zijn, is de maatregel alweer versoepeld. Er zijn nu 30 mensen welkom. "We hebben geluisterd naar alle kritiek", zegt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De versoepeling werd bekendgemaakt door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Die schreef op Twitter: "We krijgen net goed nieuws vanuit het ministerie van VWS: er mogen 30 personen aanwezig zijn bij een burgerlijk huwelijk. We hebben vandaag veel mensen teleur moeten stellen die we moesten melden dat er max. 4 personen bij een huwelijksvoltrekking aanwezig mochten zijn." Precieze invulling  Het ministerie zegt in een reactie te hebben 'geluisterd naar alle kritiek'. "Daarop heeft VWS vanavond besloten om de maatregel aan te passen. Nadere details over de precieze invulling volgen morgen."