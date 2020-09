Justitie eist tbs tegen verdachte bioscoopmoorden: 'Volledig ontoerekeningsvatbaar'

Gedragskundigen zeggen dat S. volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij de moorden pleegde, omdat hij psychotische wanen had. De man kampt al jaren met psychiatrische problemen. In 2018 ging het, mede omdat hij zijn medicijnen niet goed innam en een cannabisverslaving had, de verkeerde kant op.

Steek- en snijwonden

Waarom S. het echtpaar precies heeft vermoord, blijft onduidelijk. Hij glipte rond 7.30 uur 's morgens de bioscoop binnen en dwaalde enige tijd door het pand, tot hij op de tweede etage was en Gina Visser de deur opende van de ruimte waar hij was. S. stak direct op haar in, ze had dertien steek- en snijverwondingen.

Het vermoeden is dat haar man op het tumult is afgekomen. Hij raakte in gevecht met S. en liep tien steekwonden op.