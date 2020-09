Huwelijken (bijna) verknald: 'Maar vier gasten, niet te doen'

De gastenlijst voor het grote feest moet alsnog worden ingeperkt, maar voor de kerkelijke ceremonie niet. Daar heeft Rosalyn geluk mee, want zij trouwt met haar vriend in de kerk. "Het is fijn dat daar meer mensen mogen komen, maar je blijft ook niet de hele dag in de kerk."

En ze ziet nog een lichtpuntje: "Als onze bruiloft achter de rug is, kan je wel zeggen getrouwd te zijn in de coronacrisis."

Stress en frustratie

Stephan is blij dat er duidelijkheid is over het aantal personen dat hij uit mag nodigen. Hij wil de stress en frustratie graag achter zich laten die het organiseren kost. "We hebben concessies genoeg gemaakt en dit kan er ook nog wel bij. Uiteindelijk zeggen we ja tegen elkaar en zijn we gezond. Dat is het belangrijkst."

Hij heeft de bruiloft al een keer eerder verzet: het feest stond gepland op 15 maart. "Wij hebben de bruiloft toen twaalf dagen van tevoren moeten afblazen. Hierdoor gingen veertien maanden voorbereiding verloren. We hadden van alles geregeld: ceremonie, receptie en diner", zegt hij. In totaal waren er honderddertig genodigden.

Ze hadden direct een volgende datum geboekt: 2 oktober. Gisteren zag het ernaar uit dat de bruiloft opnieuw niet door kon gaan. "We zaten er helemaal doorheen, ondanks dat we begrip hebben voor alle maatregelen. Gelukkig is het nu opgelost."