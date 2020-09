Sigaretten en shag voortaan in 'neutrale' groenbruine pakjes

Op het pakje staan ook de gebruikelijke afschrikwekkende foto's en waarschuwende teksten. Verder staat er alleen nog de naam van de fabrikant en informatie over de soort sigaret in een standaard lettertype. Zo is de rookwaar geen reclameproduct meer, stelt het ministerie van Volksgezondheid.

Voorraad uitverkopen

Winkeliers mogen nog wel hun oude voorraad uitverkopen, maar alle nieuw geleverde sigaretten en shag moeten voorzien zijn van de groenbruine verpakking.