Burgemeester Aboutaleb wil bredere invoering mondkapjesplicht

Als het aan burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam ligt, wordt de mondkapjesplicht breder ingevoerd dan nu het geval is. Verder in dit liveblog: een lid van het OMT-team, arts-microbioloog Jan Kluytmans, heeft twijfels of de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet genoeg zijn om de snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

RTL Nieuws