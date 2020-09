Grote steden roepen op: draag mondkapje in winkels en publieke ruimtes

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag sluit zich aan bij de oproep van Halsema om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Bij Omroep West zei hij dat de situatie ernstig is. Op een vraag van een verslaggever of het advies niet te vrijblijvend is, antwoordde hij: "Er is weinig vrijblijvend. Want als we er als Nederland niet in slagen om er over drie weken beter voor te staan, dan worden de maatregelen nog strenger."

Eindhoven

Hoewel Eindhoven in de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge niet werd genoemd als stad waar extra maatregelen nodig zijn, besloot ook de Eindhovense burgemeester John Jorritsma zich bij de oproep van de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag aan te sluiten.

In een reactie zegt hij: "Ik ben van mening dat het dragen van mondneuskapjes op plekken waar veel mensen bij elkaar (moeten) komen, zoals supermarkten, bouwmarkten en tuincentra, van nut is. Niet vanwege medische redenen maar vanwege de signaalwaarde die ervan uitgaat."