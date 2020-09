Nabestaande Ria blogt over MH17-proces: 'Ik wil niet huilen, nu niet'

Bij aankomst blijkt dat het vaste clubje nabestaanden er ook weer is. Ik praat wat met mensen en vertel hoe ik me voel. Gelukkig kan ik me er weer snel met een grap vanaf maken. Ik grap dat ik me vast zo voel omdat de steun en toeverlaat van veel nabestaanden, de coördinatoren van de familierechercheurs, er vandaag voor het laatst bij zijn. Het gesprek gaat over op het afscheid van deze twee kanjers, dat ook henzelf tot tranen roert.

We mogen naar boven, naar de zittingszaal. Het vaste clubje nabestaanden, zo'n 20 man, loopt door de gang naar de trap, allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Ook in de zaal zitten we ver van elkaar verwijderd, maar dat heeft geen invloed op ons gevoel van samenzijn en steun. De nodige grapjes die we samen maken, zorgen voor ontlading.

Maar dan. De voorzitter van de rechtbank opent de zitting en komt met een, in onze ogen, verrassende tik op de vingers van de verdediging. De verdediging heeft namelijk op het allerlaatste moment laten weten dat zij, geheel tegen de toezegging in, geen onderzoekswensen kan indienen. Hij geeft aan verrast te zijn en wil uitleg! Die aftrap bevalt ons daarboven wel.