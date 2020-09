Toch mondkapjesplicht? 'Hoe langer je wacht, hoe hoger de drempel'

Dat zegt de Belgische viroloog Marc Van Ranst tegen RTL Nieuws. In België geldt buitenshuis een mondkapjesplicht. Mondkapjes moeten gedragen worden in het openbaar vervoer, in winkels en op drukke plekken.

'Het is maar een mondkapje'

"Wij hebben in België de visie dat er voldoende bewijs is dat het kán helpen in de strijd tegen corona. Tegelijkertijd belast je de maatschappij er niet vreselijk mee. Het is maar een mondkapje. Je hoeft het niet continu op, maar in bepaalde situaties wel. Ik zit nu bijvoorbeeld op mijn kantoor, dan heb ik 'm niet op. Maar als ik zo meteen de gang oploop van het ziekenhuis, dan draag ik wel een mondkapje."

Tot voor kort moesten Belgen buiten overal een mondkapje dragen, maar dat advies is vorige week teruggeschroefd. "De regel was dat je altijd een mondkapje op moest als je buiten was. Maar als je je hond aan het uitlaten bent op de hei, waar niemand anders loopt, slaat dat natuurlijk nergens op. Dus nu hoeft het alleen nog op drukke plekken."

Stijging vlakt af in België

De besmettingscurve in België is volgens Van Ranst redelijk vergelijkbaar met die in Nederland. Vorige week waren er per dag gemiddeld 1551,3 nieuwe besmettingen. Wel lijkt de stijging de afgelopen dagen af te vlakken, meldt De Morgen vandaag.