MH17-verdachte sprak met advocaten in Rusland: 'Hij vond de ramp vreselijk'

Hij zou volgens zijn advocaten hebben gezegd de dramatische gevolgen, de menselijke resten te hebben gezien. "Hij vindt het vreselijk." Poelatov zou zijn standpunten volgens zijn advocaten graag persoonlijk toelichten op de zitting, maar dat wordt door zijn advocaten afgeraden.

Internationaal opsporingsbevel

"Niet alleen is zijn foto in combinatie met de verdenking bij een breed publiek wereldwijd bekend gemaakt en is het dus de vraag of hij veilig is, maar bovendien is een internationaal opsporingsbevel tegen hem uitgevaardigd", zei zijn advocaat Sabine ten Doesschate.

Voorzitter van de stichting voor nabestaanden Piet Ploeg gelooft er niets van. "Als hij een verklaring wil afleggen kan de rechtbank dat altijd mogelijk maken."