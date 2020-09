337 coronamisdrijven en ruim 17.000 boetes sinds maart

Begin juli meldde het Openbaar Ministerie 15.530 boetes voor het overtreden van de coronamaatregelen. Dat aantal staat nu dus op 17.200.

337 misdrijfzaken

In totaal werden 337 misdrijfzaken gemeld. Het OM: "Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen die hoesten of spugen richting agenten en andere mensen met een publieke taak, waarbij ze beweren besmet te zijn met het coronavirus." Dat aantal lag begin juli op 294.