Vanavond om 19.00 uur vervroegde persconferentie met Rutte en De Jonge

"Mondneusmaskers dempen de verspreiding en hebben een belangrijke signaalfunctie: eigenschappen die er nu toe doen", schrijven ze onder meer. Tot nu toe zegt het RIVM over het gebruik van mondkapjes, dat er te weinig bewijs is dat ze zouden helpen in de strijd tegen corona.

Ook OMT en burgemeesters komen bijeen

Het kabinet heeft tot nu toe steeds volgehouden het virus vooral regionaal te willen bestrijden. Het OMT komt vandaag weer bijeen om het kabinet te adviseren over extra maatregelen. Daarbij kijken ze vooral naar de brandhaarden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Maar ook op landelijke maatregelen zullen ze ingaan, is de verwachting.

Ook is er vanmiddag om 16.00 uur een veiligheidsberaad met de burgemeesters. Dat zou eigenlijk vanavond pas plaatsvinden, maar is vervroegd. Ook met de burgemeesters zal gesproken worden over te nemen maatregelen.