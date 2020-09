35 Nederlandse militairen naar Jordanië voor strijd tegen IS

Na het verlies van haar kalifaat in maart 2019 is ISIS in Irak en Syrië overgegaan tot een ondergrondse guerrillastrijd, schrijft het minsterie van Buitenlandse Zaken in een persbericht. "De strijd tegen IS en de stabilisatie van Irak vergen een lange adem”, zegt Minister Stef Blok. "Mede dankzij Nederland bestaat het kalifaat niet meer. Maar we moeten waakzaam blijven, om een terugkeer te voorkomen. Daarom blijft Nederland een bijdrage doen."

Nog tientallen aanslagen

Minister Bijleveld van Defensie stelt dat IS nog maandelijks tientallen aanslagen pleegt tegen de Iraakse overheid, veiligheidstroepen en andere bevolkingsgroepen. "Ze worden hiervoor deels vanuit Syrië voorzien van wapens, munitie en grondstoffen voor geïmproviseerde explosieven."