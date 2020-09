WHO: eerste coronavaccin waarschijnlijk midden 2021 beschikbaar

De Wereldgezondheidsorganisatie verwacht dat midden 2021 de eerste mensen gevaccineerd kunnen worden met een coronavaccin. Verder in dit liveblog: het aantal positieve coronatesten in Nederland steeg gisteren met 2999. Schiermonnikoog is vooralsnog de enige gemeente zonder coronabesmetting.

De hoofdpunten: Nederlandse regio's bij grootste coronabrandhaarden van West-Euopa.

RIVM: het aantal coronabesmettingen is gisteren met 2999 gestegen.

Sinds gisteravond gelden strengere maatregelen in in totaal 14 regio's.

Grote regionale verschillen coronaboetes: Gelderland-Zuid opvallend streng.