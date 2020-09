Woede over mishandeling handhavers in café Medemblik, eigenaar noemt het 'vreselijk'

De toezicht op de horeca in Medemblik is volgens de plaatselijke ondernemers streng. Dat zorgt voor stress. Esther Kraaijvanger van het nabijgelegen café 't Kraaienest erkent dat. "We kennen de toezichthouders die zijn mishandeld. Ze waren vrijdag nog bij ons in de kroeg. Natuurlijk is dit vreselijk, geweld kan absoluut niet en dit is absoluut niet goed te praten."

Grote stress

Het zal Kraaijvanger niets verbazen dat stress een rol heeft gespeeld. Dat ervaart ze zelf ook: "Het is als horeca-ondernemer haast niet te doen om je gasten de hele tijd erop te wijzen dat ze zich aan de coronaregels moeten houden. Je voelt je soms echt een politieagent."

"Vorig weekend zijn wij niet opengegaan. We durfden het gewoon niet aan. Veel horeca-ondernemers staan onder grote stress."