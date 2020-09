'Automobilist rijdt in op bezoekers van pub in Rijsbergen en rijdt door'

De automobilist zou volgens Omroep Brabant rond half zes vanmorgen de pub The Jolly Jester zijn binnengereden. De bestuurder van de auto zou even daarvoor boos het café hebben verlaten. Daarna stapte hij in het voertuig en reed in op een aantal mensen die op de stoep voor de horecazaak stonden. Daarna reed hij door.

Ziekenhuis

Meerdere mensen zijn gewond geraakt, een van hen is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De aanleiding van de aanrijding is nog onduidelijk. De politie was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar. De politie is op zoek naar de auto en de bestuurder.