Mannen en anticonceptie: 'Het is ook hun verantwoordelijkheid'

Een mannenpil is er nog steeds niet. De Haan legt uit waarom: "Te weinig mannen zijn bereid deze te nemen en weinig vrouwen willen de bescherming tegen zwangerschap in handen van de man te leggen. Ze willen zelf de controle houden over het wel of niet zwanger worden."

Deurloo kan zich voorstellen dat een goed alternatief in de smaak valt bij mannen. "Ik denk dat er zeker vraag naar is. Al is het wel belangrijk iets aan het imago van mannelijke anticonceptiepil of - prik te doen."