Chef-kok Stefan over zijn fan, bondscoach De Boer: 'Dol op winnen en langoustines'

Hij weet al wat hij voor hem klaar gaat maken: langoustines met sesam. "Is hij dol op", zegt Van Sprang.

Vriendschap

De bijzondere band tussen de chefkok en Frank de Boer begon jaren geleden. Stefan runt al dertien jaar het restaurant Aan de Poel, samen met compagnon Robbert Veuger. "Robbert is als een broer die altijd voor mij klaarstaat. Onze band is vergelijkbaar met die van Frank en Ronald. En het grappige is dat Robbert het ook heel goed met Frank en Ronald kan vinden. Een heel bijzondere vierhoeksrelatie."

Het was Ronald de Boer die jaren geleden voor het eerst aanschoof. "Ik weet het nog goed. Hij was met wat vrienden. Ik stelde me voor, we raakten aan de praat. Er was meteen die klik. Waar we het over hebben gehad? Juist niet over voetbal! Maar over eten, passie, wat je drijft in het leven en over ontspanning vinden."