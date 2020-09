Ook dit Gelderse bedrijf kan coronahonden trainen: 'Komt een boel bij kijken'

Schiphol is het nog niet van plan

Een woordvoerder van luchthaven Schiphol laat weten dat er vooralsnog geen plannen zijn om coronahonden in te zetten. "Dat is ook niet aan ons; de Veiligheidsregio en het ministerie gaan over de maatregelen."

De woordvoerder laat verder weten dat Schiphol pleit voor een internationaal testbeleid, waarbij op elk vliegveld dezelfde regels gelden. "Wij zijn voorstander dat alle passagiers voordat ze het vliegtuig instappen van tevoren zijn getest. Net zoals bagage wordt getest, voordat die het vliegtuig ingaat. Dat testen kan op verschillende manieren, als het maar veilig is en betrouwbaar. Of dat nu gaat met een wattenstaafje, temperatuurchecks of speciale honden."

Wereld staat niet stil

De ontwikkelingen rond de coronahonden worden met interesse gevolgd. In Helsinki gaat het vooralsnog om een proef. Maar ook andere landen staan niet stil als het om de inzet van honden gaat.

In Groot-Brittannië loopt ook een groot onderzoek. De Britse overheid heeft daarvoor tonnen subsidie gegeven. Ook in Amerika en op het Franse eiland Corsica worden reddingshonden omgeschoold om het virus te leren ruiken.