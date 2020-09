Gesloopt door corona, deze mensen hebben al maanden zware klachten

"Op 20 maart kreeg ik de eerste klachten van het coronavirus, maar na een week sloeg de ellende pas echt toe. Ik kreeg hoge koorts, een brok in mijn keel, drukkende pijn op mijn borstkas, moest overgeven, had hoofdpijn en smaakverlies. Ik was compleet kapot en ook mentaal was ik van de wereld. Omdat ik niet behoorde tot een risicogroep werd ik niet getest. Maanden later had ik nog steeds klachten: zo viel ik tijdens het werken voor mijn eenmanszaak gewoon drie tot vier keer in slaap. Via de huisarts kon ik daarom op 29 juni uiteindelijk een antistoffentest krijgen waaruit bleek dat ik het virus had opgelopen. Dat voelde als een opluchting, omdat ik toen zeker wist wat er aan de hand was.

Ik maak me nu vooral zorgen over de tweede coronagolf. Ik vind dat de regering ons op een volwassen manier heeft voorgelicht. Ze spreken iedereen aan op hun eigen verantwoordelijkheid, en dat is volgens mij ook de beste manier. Ik snap alleen niet dat grote groepen mensen die verantwoordelijkheid niet nemen. Of het nou voetbalsupporters zijn of studenten, mensen die denken dat het virus niet bestaat of denken dat het maar een griepje is, mensen die in de kroeg willen hangen of die op vakantie moeten, ik snap het gewoon niet.

Hoe ik me nu voel? Ik had nooit gedacht dat dit allemaal zo lang zou duren, ik dacht dat ik mezelf er wel weer bovenop kon helpen maar uiteindelijk ben ik toch via de huisarts een fysiotherapietraject gestart. Nu bekijk ik de situatie per dag. Gisteren was verschrikkelijk en heb ik niks gedaan, vandaag gaat het weer beter. Hoe het morgen is, zie ik dan wel weer."