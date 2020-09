Echt herfstweekend met vanavond mogelijk storm in Zeeland

"Doordat de bomen nog vol in blad zijn, is de kans op problemen door de harde wind groter", legt De Jong uit. "Bij dit soort windsnelheden kan het vrij heftig zijn."

Waarom is nu nog niet te zeggen hoe groot het gebied is dat vanavond last krijgt van de wind? "Dat hangt af van de exacte baan van een kern van een lagedrukgebied dat over België trekt", legt De Jong uit. "Daar aan de kust bereiden ze zich voor op een volle storm met misschien windkracht 10. Aan de zuidoostkant van die kern gaat het stormen, maar aan de oostkant gebeurt helemaal niets."

Windkracht 8 of 9

De modellen gaan nu uit van windkracht 8 of 9 in Zeeland en mogelijk aan de Zuid-Hollandse kust, zegt De Jong. Maar ook wanneer de wind op zijn sterkst is, is nog onduidelijk. "Het ene weermodel gaat ervan uit dat het hoogtepunt tussen 18.00 uur en 20.00 is, in een ander model ligt dat tussen 20.00 uur en 22.00 uur."