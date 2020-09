Willem II-fans feesten erop los: coronamaatregelen ver te zoeken

Gemeente: 'Niks aan de hand'

Toch is er volgens de gemeente, die zelf een vergunning verleende voor het feest, niet veel aan de hand. "Voor de eerste keer in 15 jaar speelt Willem II Europees voetbal. Dat is bijzonder, daar zijn we trots op. Daarom hebben wij deze bijeenkomst gefaciliteerd, we wilden dat het door zou gaan", zegt een woordvoerder van de gemeente Tilburg tegen RTL Nieuws. "Anders gaan supporters dit privé organiseren en dat willen we voorkomen."

Er zouden zo'n 1000 supporters op het plein aanwezig zijn. Volgens de gemeente gaat het coronatechnisch wél goed. "We hebben bij de ingang handgel staan, er wordt een gezondheidscheck gedaan zoals in de horeca en mensen moeten anderhalve meter afstand houden."

Verslaggevers van regionale media zien echter dat het anders gaat, dan de gemeente in haar hoofd had: