Ic-artsen klaar voor tweede golf: dit gaan ze dit keer anders doen

Dit gaan ze op de ic's voortaan anders doen

Er is geleerd van de eerste golf. Zo is het aantal ic-bedden in Nederlandse ziekenhuizen opgeschaald. In het Jeroen Bosch zijn nu 20 ic-bedden beschikbaar, in plaats van 14. "En we kunnen naar 26 bedden opschalen." De logistiek en processen zijn verbeterd en er is vooruitgang geboekt in de behandeling van corona-patiënten.

"We weten nu dat we goed onderzoek moeten doen naar stollingsstoornissen in het bloed, die kunnen namelijk leiden tot longembolieën. En ook is er veel meer bekend over beademingstechnieken, waardoor patiënten sneller van de ic mogen. En ook weten we nu dat het goed is om al in een vroeg stadium ontstekingsremmers toe te dienen."

Knook beaamt dat. In zijn ziekenhuis kregen coronapatiënten al vroeg in de coronacrisis het medicijn dexametason toegediend, een soort prednison-achtige ontstekingsremmer. Inmiddels wordt dat medicijn ook in alle andere ziekenhuizen gebruikt. "We zien dat patiënten daar goed op reageren, waardoor ze sneller van de beademing afkunnen. Daardoor hoeven ze ook minder lang op de ic te blijven. We geven de patiënten nu al dexametason vóórdat ze op de ic belanden."