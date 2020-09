Angst in verpleeghuizen voor wat komen gaat: 'De druk is voelbaar aanwezig'

In Westerkim zijn vier bewoners en zeven medewerkers besmet. "We leven in een tijd dat we ook te maken hebben met verkoudheden en griep. Mensen die een loopneus hebben, zijn opeens besmet met corona", zegt Zwart.

Op dit moment is het verpleeghuis gesloten en geen bezoek welkom. Contact blijft wel mogelijk. "De familieleden kunnen dagelijks beeldbellen en worden geïnformeerd door een nieuwsbrief."

Veel angst

Nelleke (39) is als verpleegkundige werkzaam in de Westerkim en zegt dat de 'druk in de lucht voelbaar aanwezig' is. "We staan op stand high-alert. De medewerkers hebben veel angst voor wat nog komen gaat. Als er weer een collega besmet is, denken mensen meteen 'oh, wanneer heb ik haar gezien?'. Dat geeft veel onzekerheid, vooral gevoelsmatig."

Ze proberen te allen tijde de zorg te geven die noodzakelijk is. Alleen de corona-situatie maakt dit moeilijk. Collega's vallen uit en door de beschermende kleding herkennen de bewoners Nelleke en haar collega's niet altijd meer. "Als ik op de corona-afdeling kom, doe ik mijn spatbril en mondkapje op én schort en handschoenen aan. Ik zie er als verpleegkundige heel anders uit."

De situatie zorgt voor veel emoties bij alle zorgmedewerkers. Zij kunnen voor hulp contact opnemen met een geestelijk verzorger, psycholoog of hulpcoach. "Daar wordt veel gebruik van gemaakt", zegt Nelleke.