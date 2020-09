Dit zeggen jongeren over #ikdoenietmeermee: 'Ik ben teleurgesteld'

Wie bedacht deze actie?

"Er is niet echt een initiator van de hashtag", vertelt actrice en model Dorien Rose Duinker die betrokken is bij de actie. "We zijn een groep influencers die in een Whatsappgroep zijn verzameld en al een tijd in gesprek zijn om onze zorgen te uiten over het beleid. Daaruit komen allerlei ideeën en acties naar voren. Veel artiesten zijn hun podium kwijt. Dan heb je opeens een heleboel tijd om je te verdiepen in de materie."

Ook Watchdogs is betrokken bij de actie. "Dat is een collectief van verschillende mensen uit de filmwereld. Maar dit initiatief hoeft niet geclaimd te worden door een persoon. Het gaat om het vertegenwoordigen van een onderbelicht geluid." Iedereen werkt gratis mee, benadrukt Duinker. "We hebben zelf mensen benaderd maar ze zijn ook naar ons toegekomen. Maar niet iedereen durft mee te doen, omdat ze bang zijn voor reputatieschade en partnerships die niet meer doorgaan."

Ook actiegroep Viruswaarheid was betrokken bij de actie, zegt voorman Willem Engel. "Ik was al eerder in gesprek met een aantal artiesten die vragen hebben bij de criminelen van het RIVM. En toen hebben we wat meetings gehad. Vorige week is dit idee gaan spelen."

"Ik ben niet de initiator. Ik vind het een goede actie en ik juich het toe. Maar ik vind 'ik doe niet meer mee' een heel milde uitspraak, als ik het echt had gecoördineerd, dan had ik er een stevigere uitspraak van gemaakt."