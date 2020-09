Eindelijk herfst! Bij deze mensen gaat de vlag uit

Dennie (39) kan ook niet wachten tot het weer wat frisser is, maar dan vooral om praktische redenen. "Ik werk als glazenwasser en doe ook gevelwerk. Voortdurend in de brandende zon werken, daar heb ik sinds een paar jaar echt moeite mee. Ik heb het idee dat de zon steeds krachtiger wordt en de zomers worden heter. In de schaduw schuilen kan niet met mijn werk. Dat valt me echt zwaar."

Vroeg beginnen

Dennie vraagt dan aan klanten of hij vroeg mag beginnen. "Dan hebben we het over een uur of zes 's morgens en werk ik door tot 11.00 à 12.00 uur. En dan zorg ik dat ik de rest van de dag zoveel mogelijk binnenblijf."

Dat hij in de herfst natregent of het in de winter heel koud is, daar heeft Dennie een stuk minder last van. "Een regenbui stelt in Nederland vaak niet zo heel veel meer voor. En op de winter kun je je kleden: een muts op, handschoenen aan, thermokleding, goede sokken, en dan kun je prima werken."