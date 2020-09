ikdoenietmeermee oogst gemengde reacties: 'BN'ers zaaien twijfel'

View this post on Instagram

WE HOUDEN ONZE ‘BEK’ NIET MEER #IKDOENIETMEERMEE Dit kan niet langer zo. Wij staan voor een goede volksgezondheid, maar de maatregelen rammelen aan alle kanten. Onze ouderen worden vergeten, onze economie staat op instorten, menselijk gedrag wordt strafbaar gesteld en hoe zit het met de toekomst van onze kinderen? Wij willen duidelijkheid. Wij zijn niet gek. Wij hebben het afgelopen half jaar moeten toekijken hoe we steeds verder achteruit gaan. Daarom eisen wij eerlijkheid en transparantie. Wat is het nut van niet-medische mondkapjes en de 1,5 meter? Hoe betrouwbaar is de PCR test en waarom stemt de overheid tegen een onderzoek? Waarom worden kritische artsen de mond gesnoerd? Angst is de grootste onderdrukker van het immuunsysteem. Hoe kun je dan rechtvaardigen dat je mensen massaal bang maakt? Waar is de griep gebleven? Hoe dodelijk is dit virus? Dit is slechts een fractie van onze vragen. De brandbrief die ondertekend is door 2555 zorgprofessionals ligt al in de Tweede Kamer. De petitie tegen de spoedwet is al 350.000 keer ondertekend. Wij zeggen 'NEE' tegen alle maatregelen totdat de overheid het beleid controleerbaar kan rechtvaardigen. Ben je het met ons eens? Deel dit filmpje en maak er één voor je eigen omgeving. Alleen samen krijgen we de overheid onder controle. #IKDOENIETMEERMEE.