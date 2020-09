Storing op coronatest.nl verholpen, online afspraak maken lukt weer

De site coronatest.nl kampte met een storing, die is inmiddels opgelost. In de afgelopen 24 uur heeft het RIVM 2223 nieuwe coronabesmettingen gemeld, dat is een record. Verder in dit liveblog: Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) zit in thuisquarantaine omdat een van de leden van haar gezin mogelijk besmet is met het coronavirus.

De strengere maatregelen in Randstad zijn ingegaan.

De drukte in Nederlandse ziekenhuizen neemt toe.

Corona grijpt weer om zich heen, behalve in Zweden.