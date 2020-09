Rowan kreeg knokkelkoorts na vakantie in Frankrijk: 'Overal pijn'

"We zien de lijn in de wereld opschuiven van beneden naar boven, wat betreft de tijgermug. Dat iemand het in Zuid-Frankrijk krijgt, is ongebruikelijk maar niet zeldzaam", zegt Coen Berendse van de GGD. "We doen er natuurlijk wel alles aan, samen met de NVWA, om te zorgen dat de tijgermug zich niet in Nederland vestigt."

Wilfred Reinhold, voorzitter van stichting platform Stop invasieve exoten, had niet verwacht dat er zo snel nog een tweede Nederlandse toerist besmet zou raken. "Dat onderstreept des te meer dat de tijgermug een probleem is in Zuid-Europa en een risico is voor Nederlanders die daar naartoe op vakantie gaan."

'Hele schijven op mijn lichaam'

De Nederlandse Rowan ging eind augustus op vakantie naar Zuid-Frankrijk. De eerste dagen van haar vakantie werd ze al flink geprikt door muggen. "Daar kreeg ik toen normale muggenbulten van, zoals altijd. Maar na een paar dagen werden de bulten groter, ik kreeg hele schijven op mijn lichaam. Toen ik op mijn knie werd geprikt, leek het zelfs alsof ik een dubbele knie had." Maar de prik op haar enkel, aan het einde van haar vakantie op 2 september, was het pijnlijkst. "Het leek alsof ik trombose had, zo dik werd mijn enkel van die beet. Toen was het voor ons wel duidelijk: dit waren geen gewone muggen."