'Gesprekken De Boer en KNVB in afrondende fase'

Na het vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona had de KNVB drie kandidaten benaderd voor de vacature: Frank Rijkaard, Peter Bosz en Frank de Boer. De Boer bleef als enige over, aangezien Rijkaard en Bosz het aanbod allebei afsloegen. Rijkaard was niet geïnteresseerd en Bosz gaf aan niet beschikbaar te zijn.

De KNVB hoopt de Boer snel te presenteren, zodat hij de volgende interlands tegen Mexico, Bosnië en Herzegovina en Italië op de bank kan zitten.

De selectie van Oranje droeg Henk ten Cate aan als kandidaat, maar die zou niet zijn benaderd. Het Nederlands elftal verloor de laatste interland van Italie met 0-1.