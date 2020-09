Corona of niet, carnaval gaat door: 'Verbieden kan gewoon niet'

Ook in Maastricht vindt geen optocht plaats en trekt de vereniging de wijken in. "Het makkelijkste zou zijn het carnavalsfeest af te lasten, maar dat kan altijd nog vlak van tevoren. Alleen ook dan beginnen met het organiseren van de activiteiten kan niet. Daarom doen we het nu al", zegt woordvoerder Odin Wijnhoven van de Maastrichtse carnavalsvereniging De Tempeleers.

Verbieden werkt niet

Verbieden behoort niet tot de opties. Want, denkt Van de Laar, mensen gaan toch verkleed de straat op en de kroeg in. "Je kunt niemand verbieden in kostuums de straat op te komen. Mensen zullen gaan zingen en binnen de kortste keren is er een enorm straatcarnaval. Dat willen we niet", zegt Van de Laar, bang dat het coronavirus weer om zich heen grijpt.