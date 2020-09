Bom onder verhuur van kamers via Airbnb na uitspraak Hoge Raad

Om wat bij te verdienen verhuurde een Nederlands echtpaar in 2015 drie weken lang hun tuinhuis. 3564 euro kregen ze hiervoor van de vakantiegangers. Maar de inkomsten werden volgens de belastinginspecteur niet op de juiste manier gemeld. De huuropbrengst moest volgens de inspecteur als inkomen uit werk en woning worden gerekend en is daarmee belast in box 1.

Een lange juridische procedure volgde. Twee rechters, eerst de rechtbank en later het Hof, kozen de kant van het echtpaar. Beiden oordeelden dat de verhuurinkomsten niet belast zijn in box 1, mede omdat het om tijdelijke verhuur ging.

Maar de Hoge Raad gaf gisteren de Belastingdienst gelijk. De inkomsten van de verhuur van het tuinhuisje moet het echtpaar in hun belastingaangifte onder inkomen uit werk en woning in box 1 zetten. Dat betekent dat ze over zeventig procent van de inkomsten belasting moeten betalen.

Geld verdienen met woning

Dat een tuinhuis slechts als gedeelte van de woning tijdelijk wordt verhuurd, verandert volgens de hoogste rechter voor belastingzaken namelijk niets aan het feit dat er geld wordt verdiend met de eigen woning. De eerdere uitspraken van de andere rechters zijn vernietigd.

De Belastingdienst laat weten verheugd te zijn over de uitspraak. Die heeft nu namelijk een sterkere zaak om Airbnb-verhuur van bijvoorbeeld gedeeltes van huizen ook te belasten.