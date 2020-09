Familie wil schilderij terug van Rijksmuseum: 'Moeder was verward toen ze het gaf'

De advocaat van het museum zegt tegen NRC dat het museum wel zorgvuldig heeft gehandeld, en dat na de brief waarin mevrouw Silbermann haar schenking herriep zelfs 'nog nauwkeuriger dan al gebruikelijk' was onderzocht of mevrouw het schilderij wel echt wilde geven. Ze zou geen verwarde indruk hebben gemaakt en zelfs schenkingsdiners hebben bijgewoond.

Familie niet blij

Wel zou ze tegen medewerkers van de notaris hebben gezegd dat haar schenking binnen de familie niet in goede aarde was gevallen en mensen zelfs zouden hebben gedreigd haar nooit meer te bezoeken als ze de schenking zou doorzetten.

Beide partijen gaan er met gestrekt been in. Het museum beticht de familie er volgens de krant 'min of meer' van bewijsmateriaal te fabriceren en plaatst vraagtekens bij de echtheid van de overeenkomst waarmee mevrouw Silbermann het schilderij aan haar zonen zou hebben gegeven. Maar zoon Matthijs zegt alle vertrouwen te hebben in zijn getuigenverhoor.